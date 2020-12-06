ملكة بريطانيا وزوجها يقومان بخطوة رائعة لأجل لقاح كورونا

ستتلقى ملكة بريطانيا “الملكة إليزابيث”، وزوجها الأمير فيليب، قريبا، اللقاح البريطاني ضد فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “ذا تايمز”، عن مساعدين للعائلة الملكية البريطانية، إن الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب قد “يعلنان للشعب” عن حصولهما على اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.

ومن المرجح أن تكون الملكة البالغة من العمر 94 عاما وزوجها البالغ من العمر 99 عاما من بين أوائل من يحصلون على اللقاح.

وسيكون دعم الملكة العلني للقاح بمثابة رسالة قوية في مواجهة المعلومات المضللة المضادة للتطعيم باللقاح، والتي يتم تداولها عبر الإنترنت.