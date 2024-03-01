ملكة جمال ألمانيا تتعرض للتنمر

أصبحت الفائزة بمسابقة ملكة جمال ألمانيا 2024، وهي ألمانية من أصل إيراني. هدفا للتعليقات العنصرية العنيفة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد فازت أفاميه شوناور، وهي مهندسة معمارية تبلغ من العمر 39 عاماً. بلقب ملكة جمال ألمانيا 2024 يوم السبت الماضي.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفائزة من أصل إيراني هدفاً لرسائل مهينة على شبكات التواصل الاجتماعي. حيث يتم الهجوم عليها على شكلها وأصولها.

وقالت لموقع Leadersnet Deutschland يوم الأربعاء: “لن أرد على خطاب الكراهية. أقبل بكل سرور التعليقات البناءة، وأخفي كل شيء آخر”.

كما تؤكد أنها توقعت رد الفعل هذا ولكن ليس إلى هذا الحد.

لقد غيرت المسابقة الألمانية، التي تسمى الآن “جوائز ملكة جمال ألمانيا”، روحها بشكل جذري منذ عام 2019. حيث فتحت نفسها أمام جميع أنواع اللياقة البدنية ولكن قبل كل شيء فضلت شخصية والتزام المرشحين على الجمال.

أفاميه شوناور ليست الأم الأولى التي تصبح ملكة جمال ألمانيا. وفي عام 2021، تم انتخاب أنجا كالينباخ، وهي أم لطفلين. وفي عام 2022، هي ناشطة بيئية ومؤثرة تبلغ من العمر 37 عامًا. من أصل برازيلي فازت بوشاح ملكة جمال ألمانيا. لأنه هنا لا يوجد تيجان أو فساتين أميرة، يمكن للمرشحات الظهور ببدلات.