ملكة جمال التراث الإفريقي وحيدة قروج تخضع لعملية جراحية

أجرت ملكة جمال التراث الإفريقي لسنة 2019، الجزائرية وحيدة قروج، عملية جراحية، اليوم الأربعاء.وكانت قروج قد أعلنت سابقا إنها مقبلة على الخضوع للعملية الجراحية عبر صفحتها على انستغرام، طالبة الدعاء من جمهورها.

وتعاني ملكة جمال التراث الإفريقي، من وجود كيس مائي في البطن، مما اضطرها للخضوع للعملية الجراحية.ونشرت وحيدة قروج، مقطع فيديو على حسابها بانستغرام، مساء اليوم الأربعاء، معلنة فيه عن نجاح العملية الجراحية، وطمأنت جمهورها على صحتها.

هذا وتوجت وحيدة قروج، ملكة جمال للتراث الإفريقي سنة 2019، والتي نظمت فعالياتها بغانا.وتخص هذه المسابقة، العادات والتقاليد، التي تميز مختلف دول إفريقيا.وأكدت قروج في تصريحات صحفية، أن هدفها من المشاركة في هذه المسابقة، هو التعريف بعادات وتقاليد الجزائر، ومختلف ما يميزها، كاللباس التقليدي، والمأكولات المتنوعة.وهو ما يساهم في الترويج للسياحة بالجزائر.

https://www.instagram.com/p/CQv4yYcn6S8/