ملكة جمال الجزائر لـ 2022 ضيفة زابينغ رمضان توجه رسالة

حلّت سهرة اليوم ملكة جمال الجزائر لسنة 2022 ميليسا حمو مراوي ضيفا على بلاطو زابينغ رمضان. أين كشفت عن معايير النجاح في المسابقة وكيف عاشت التجربة.

وقالت ملكة جمال الجزائر تتويجي بملكة جمال الجزائر كان بمثابة حلم لي ولم اكن انتظر هذا الفوز. وان هذا التاج مسؤولية كبيرة على عاتقها. واضافت ميليسا ان ملكة جمال كان حلم طفولتي. وقررت المشاركة بدعم من أمي وصديقاتي.

وكشفت ميليسا أنها خلال المسابقة أنها تأثرت بموقف وقع لها خلال المسابقة .قائلة انه وبعد الضعط الكبير والتعب مع قلة النوم قامت رفقت المشاركات بلباس ثوب التتويج. الامر الذي أثر فيهن كثيرا واجهشن بالبكاء.

ووجهت ميليسا عبر بلاطو زابينغ رمضان رسالة لكل فتاة تريد المشاركة في مسابقة ملكة الجمال. منها عدم البحث عن الهدايا وكذا الجري وراء الجانب المادي. حيث قالت ماتحوسوش على الماتريال والهدايا.

وتابعت ملكة جمال الجزائر انمها لم تكن تعلم ؟ان هناك هدايا في المسابقة وكانت تعتمد في البحث عن الجوانب التي يمكن الحديث عنها مثل حماية البيئة وأيضا زيارة الاطفال في المستشفيات. واكدت ان الغرض من القيام بمثل هذه الامور هو جلب عدد كبير من الناس للإهتمام بها والقيام بها.

كما قالت ميليسا ان الجمال الخارجي ليس بالمعيار الاساسي للقوز بمسابقة ملكة الجمال. واكدت انه لو ان المسابقة إعتمدت على المظهر الخارجي فقط لفزنا كلنا لأن كل المشاركات جميلات.

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عبّر ضيوف بلاطو برنامج زابينغ رمضان رأيهم بخصوص فتوى الشيخ حمو المثير للجدل ان” الغناء ماشي حرام”. والتي اثار جدلا واسعا عبر السوشل ميديا بين المعارض والمؤيد لما افتنى به.

وخلال البرنامج إمتنع عارض الأزياء والممثل شفيق باهو عن التعليق حول هذه الفتوى. وإعتبر ان كل شيء يجب ان يكون مكانه ولا داعي للخلط بين الامور خاصة في امور الدين.

من جهتها إمنتعت الممثلة مفيدة عداس عن التعليق حول هذه الفتوى وقالت الحلال بيّن والحرام بيّن.

بينما حمزة عصماني قال انه لا لم يفهم ما كان يقصده الشيخ حمو في كلامه هل هو الكلمات ام الغناء. الذي نعرفه نحن بالموسيقى والالات. وتاع عصماني بالنسبة لي إمام يغني .. الله المستعان.

في حين مازح سيدعلى بوبڨيرة والمعروف بـ “مزمز” ضيوف البلاطو ان الاغنية التي أداها الشيخ حمو أعجبته.

كما علق يحىي طبيش أن كل شيء في مكانه ولا يمكن ان أفتي في مثل هذه الامور خاصة بوجود ائمة ومفتيين أحسن منا في هذا المجال.

وكان الشيخ حمو المفتي المثير للجدل أفتى ” الغناء ماشي حرام” وقام بأداء مقطع غنائي من النوع الحوزي.