ملكة جمال العراق تدافع عن الكيان الصهيوني!

كما هاجمت سارة عيدان، والتي تبلغ من العمر 29 عاما، حركة حماس ووصفتها بـالإرهابية، حسب موقع روسيا اليوم.

ونشرت عيدان سلسلة ردود على تغريدات، نشرها ناشطون على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وقالت عيدان في إحداها: “الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية بل ميليشيا حماس الإرهابية تستخدم سكان غزة كدروع بشرية تطلق الصواريخ من المناطق السكنية”.

وتابعت ملكة الجمال: “لذلك عندما ترد إسرائيل، تستخدم حماس صورا مروعة للضحايا، وتروج لقضيتهم التي ليست مجرد حرية بل القضاء على الكيان الصهيوني!”.

وقالت في تغريدة ثانية “إن المحتجين الذين يستطيعون الحصول على 600 قذيفة، ليسوا بمحتجين”.

ونشرت عيدان العديد من التغريدات، جاءت كلها في شكل ردود أفعال دافعت من خلالها عن حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه.

وأشارت عيدان، إلى أن الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن أخطاء حركة حماس.

وكانت ملكة جمال العراق قد أثارت في الماضي رد فعل قوي، من خلال أخذ صورة مع ممثلة الكيان الصهيوني في مسابقة ملكة جمال الكون.

Not Palestinian people seeking freedom but a TERRORIST militia Hamas using Gazans as human shield firing rockets from residential areas so when Israel respond they use horrific photos of the victims & promote their cause which is not just freedom but eradication of Israel! https://t.co/oyOnsCFS1V

— Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) May 8, 2019