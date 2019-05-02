ملكة جمال العرب “سمارة” تخرج عن صمتها لهذا السبب!

قدمت ملكة جمال العرب 2019، الجزائرية “سمارة يحيى”، توضيحا للأشخاص الذين يراسلونها، ويطلبون منها مساعدات مالية.

وكتبت سمارة، على ستوري حسابها على موقع الأنستغرام: “راني حابة نوضح حاجة، لأنه راه صاري سوء تفاهم، وراه يلاحقني كم كبير من الرسائل، الناس راهي تطلب مني الدراهم”.

وأوردت سمارة: “أنا كي قلت نعاون ولاد بلادي، كنت واضحة بلي على أصحاب الحرف والمواهب، مثلا واحد عندو صوت جميل، نقدر نعاونو بناس نعرفهم في المجال”.

وتابعت سمارة: “إذا من فضلكم خاوتي، نكونو عقلانيين شوية، وأنا نعاون بالشيئ لي نقدر عليه، لي يعرفوني علابالهم بلي عمري لا نبخل بالمساعدة”.

للتذكير، توّجت الجزائرية سمارة يحيى، بلقب ملكة جمال العرب 2019، في حفل أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة، في 19 أفريل الماضي.