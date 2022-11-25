ملكة جمال العرب ونجم الخضر يرزقان بمولودهما الثاني

أعلن ليلة أمس الخميس، كل من اللاعب الجزائري بغداد بونجاح وملكة جمال العرب الجزائرية رانيا بن عيشوش، عن إستقبالهما لمولودهما الثاني.

ونشر الدولي الجزائري صورة لمولودته على صفحته بانستغرام وكتب: “اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا وبارك لنا فيها”.

ومن جهتها كتبت رانيا بن عيشوش على صفحتها بانستغرام: “الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة. رزقنا الله بثاني أجمل العطايا.. اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا وبارك لنا فيها”.

وفي صدفة جميلة، تزامن إزدياد المولودة الثانية لبونجاح مع عيد ميلاده الواحد والثلاثون.

وكان الثنائي قد رزقا قبل سنة من الآن بمولودهما الأول، والذي أسمياه “شاهين”، حيث يبلغ من العمر سنة و4 أشهر.

وولد كل من شاهين والمولودة الثانية، بالعاصمة القطرية الدوحة أين تقطن العائلة حاليا، حيث يلعب الدولي الجزائري حاليا مع نادي السد القطري.