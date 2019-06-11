ملكة جمال الفليبين 2019 تفخر بأصولها الفلسطينية

تم انتخاب “غازيني كريستيانا غانادوس”، وهي فتاة من أصول فلسطينية، ملكة جمال للفيليبين لعام 2019، لتفوز باللقب بعد منافستها لـ40 متشاركة.

و”كريستيانا غانادوس”، هي عارضة أزياء، تبلغ من العمر 23 عاما، وهي من أصول فلسطينية لجهة والدها، وتفخر بجذورها العربية.

وبدأت “غازيني” مهنتها في عرض الأزياء وهي بعمر الخامسة عشرة، وتخرّجت من جامعة “سان خوسيه ريكوليتوس”، لتتتخصّص بالسياحة.

وملكة جمال الفيليبين 2019، ليس اللقب الجمالي الأول الذي تفوز به “غازيني”، لكنّه اللقب الأول الذي قد ينقلها إلى العالمية.

إذ سيخوّل هذا اللقب “غازيني”، لتمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون، بعد فوز مواطنتها “كاتريونا غراي” باللقب.

أما مهمة الملكة المنتخبة الإنسانية، فهي العمل على تعزيز حقوق المرأة، ورعاية المسنّين في الفيليبين.