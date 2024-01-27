ملكة جمال اليابان تُثير جدلا كبيرا بسبب ملامحها

تسبب فوز عارضة أزياء بلقب ملكة جمال اليابان، في إثارة الكثير من الجدل الثقافي والاجتماعي، بسبب ملامحها الأوروبية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية، تمنح مسابقة ملكة جمال نيبون”الاسم المحلي لليابان” السنوية، التاج للمتسابقة التي تمثل “الجمال الأول لجميع النساء اليابانيات”.

وأثار قرار اختيار كارولينا شينو، ذات الأصول الأوكرانية، والملامح الأوروبية، تساؤلات بشأن معايير الحسن في البلاد، وما يعنيه “الجمال الياباني”.

وولدت شينو، في أوكرانيا، وإنتقلت إلى مدينة ناغويا منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، وتتحدث اليابانية بطلاقة.

وقالت شينو الحاصلة على الجنسية اليابانية، في تصريحات للشبكة الأميركية: “أردت أن يتم الاعتراف بي كشخصية يابانية”.

وأوضحت أنها واجهت صعوبات في قبولها كمواطنة محلية بسبب مظهرها. وأعربت عن أملها في أن يؤدي فوزها بالتاج إلى تغيير الآراء بشأن “من يمكن اعتباره يابانيًا”.

وأضافت ملكة الجمال: “في نهاية المطاف نحن نعيش في عصر التنوع المطلوب.. وهناك الكثير من الناس مثلي يشعرون بالقلق بشأن الفجوة بين مظهرهم وهويتهم”.

وتابعت: “لقد قيل لي دائمًا إنني لست يابانية، لكنني يابانية تمامًا. لذلك شاركت في مسابقة ملكة الجمال، وأنا أؤمن بنفسي حقًا.. كنت سعيدة للغاية لأنه تم الاعتراف بي بهذه الطريقة”.

وكتب أحد المعلقين على منصة “إكس” تدونية قال فيها: “كارولينا يابانية الجنسية، لذا لا حرج في فوزها”. مقارنًا إياها بالعديد من الرياضيين المولودين في الخارج الذين مثلوا بلاده في المسابقات الرياضية الدولية.

وأشاد آخرون بحب الملكة المتوجة لوطنها، إذ كتب أحدهم في منصة إكس:”الكثير من اليابانيين لا يقدرون بلادهم. فلماذا نعتبر أن هناك مشكلة لأنها تعتز باليابان. حيث عاشت منذ أن كانت طفلة، لدرجة أنها أصبحت مواطنة متجنسة”.

وكتب آخر: “أعتقد أن منشوراتها على تطبيق إنستغرام كانت مهذبة ومكتوبة بشكل جيد. وهي لا تتمتع بالجمال فحسب، بل تتمتع أيضًا بروح التناغم اليابانية. وبالتالي تستحق أن تكون ملكة جمال البلاد”.

بينما كتب المؤرخ، هيرو ياماشيتا: “التمييز العنصري غير مقبول على الإطلاق. لكن إذا كانت مسابقة ملكة جمال نيبون مبنية على مفهوم الجمال. فأنا شخصياً أتمنى أن تكون مبنية على معايير الجمال الياباني”.

وأضاف: “مع وجود كارولينا شينو، فإنه لم يكن لدى الفتاة اليابانية (عرقيًا) أية فرصة للفوز. في ظل قيم الجمال الحديثة”.