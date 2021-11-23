ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة الكون التي يستضيفها الكيان الصهيوني

أعلنت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية للكيان الصهيوني،عن انسحاب ملكة جمال اليونان، رافائيلا بلاستيرا، من مسابقة ملكة جمال الكون. وستنظم هذه التظاهرة في الكيان الصهيوني شهر ديسمبر المقبل.

ونقلت الحملة عن رافائيلا بلاستيرا قولها: “لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة والتصرف وكأن لا شيء يحدث”. كما تابعت ملكة جمال اليونان “بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك”.

وأعلنت، حكومة جنوب إفريقيا أنها “سحبت الدعم” عن ملكة جمال البلاد الحالية بسبب تمسّك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في المسابقة. كما يأتي هذا الموقف بعد ضغوط على لاليلا مسواني، التي فازت أخيرا بلقب ملكة جمال جنوب إفريقيا.

وذكرت وزارة الفنون والثقافة الجنوب الإفريقية، أن الكيان الصهيوني تمارس فظائع في حق الفلسطينيين”. فيما يصر المنظمين المحليين للمسابقة الجمالية على تمثيل لاليلا مسواني بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه “تبين أنه من الصعب إقناع منظمي المسابقة جنوب إفريقيا بإعادة النظر في قرارهم”. ونتيجة ذلك، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا “سحب دعمها” إثر “تصلب” المنظمين.

كما تدعم جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ إقامة الجانبين علاقات دبلوماسية رسمية سنة 1995،بعد عام على انتهاء نظام الفصل العنصري. كذلك خفضت جنوب إفريقيا تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب سنة 2019 وسحبت سفيرها.

وفي سياق ذات صلة، دعت عدة جهات إلى مقاطعة ثقافية الكيان الصهيوني. حيث طالبت عريضة المغني الكندي، جاستن بيبر، بإلغاء حفله المقرر في 13 أكتوبر 2022.

وجاء في العريضة: “وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، منظمة حقوق الإنسان الأكثر احتراما في العالم، و”بتسيلم”، أكبر منظمة لحقوق الإنسان في الكيان الصهيوني، فإن الأخير تمارس الفصل العنصري من النهر إلى البحر”.

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