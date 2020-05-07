ملكة جمال روسيا: مرضت وتعافيت من كورونا دون أن أعلم!

أعلنت ملكة جمال روسيا لعام 2015، والحائزة على لقب وصيفة ملكة جمال العالم، صوفيا نيكيتشوك، عن إصابتها بفيروس كورونا دون أعراض.

وكتبت ملكة الجمال، على حسابها في “إنستغرام”، أنه تم العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا لديها.

وتظهر ملكة الجمال السابقة، في الصورة التي نشرتها وهي تضع الكمامة، وتحمل شهادة في يديها، تؤكد أنها اجتازت اختبار وجود أجسام مضادة لعدوى كورونا لديها.

وأشارت نيكيتشوك، إلى أنها قد تكون مصابة بعدوى ولا تعرف عنها.

وقالت ملكة الجمال الروسية: “ما زلت أحس بنزلة البرد القارص بعد السفر من المكسيك في الشتاء، والتي كانت مصحوبة بجميع الأعراض الدقيقة للإصابة بالفيروس”.

وأعلنت نيكيتشوك، أنها ستتبرع بالبلازما من دمها لمساعدة المرضى الذين يعانون من مرض خطير.