ملكة جمال موسكو تعتنق الإسلام وتتزوج ملك ماليزيا

تزوج ملك ماليزيا محمد الخامس، من ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا، في حفل زفاف أقيم على الطريقة الشرعية داخل مجمع الاحتفالات الشهير باروفوشا كونسيرت هيل بالعاصمة الروسية.

وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فإن حفل الزفاف عقد بدون مشروبات كحولية، كما تم تقديم الأطعمة حلال فقط.

وحسب ما أظهرته الصورة، فقد ارتدى الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني الماليزي، في حين ارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.

واعتنقت العروس الاسلام قبل 6 أشهر من زواجها، ولكنها لن تصبح ملكة لماليزيا لأن هذا اللقب لا تحصل عليه إلا النساء من السكان الأصليين.