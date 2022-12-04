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قناة النهار

ملك الأردن يترحم على أرواح الشهداء ويزور متحف المجاهد

بقلم قناة النهار
ملك الأردن يترحم على أرواح الشهداء ويزور متحف المجاهد
شهداء
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ملك الأردن يترحم على أرواح الشهداء ويزور متحف المجاهد

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