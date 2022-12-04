قناة النهار ملك الأردن يترحم على أرواح الشهداء ويزور متحف المجاهد بقلم قناة النهار نشر في 04 ديسمبر 2022 - 13:37 شهداء شارك غرِّد أرسل 49 0 ملك الأردن يترحم على أرواح الشهداء ويزور متحف المجاهد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2lnDW اقرأ أيضا صريح جدا : لهذه الأسباب يعق الآباء أبنائهم قناة النهار 04 ديسمبر صريح جدا : هكذا يعاني ضـ.حايا التنابز بالألقاب في صمت قناة النهار 14 نوفمبر "وزير التجارة :"منع أي منتوج جزائري أو مُستورد من الولوج إلى السوق المحلية بدون كود بار قناة النهار 03 ديسمبر أمن: مكافحة الإدمان وعصابات الأحياء.. فعاليات المجتمع المدني تتبنى آليات جديدة قناة النهار 18 نوفمبر قطر تواصل ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي في المونديال وفرحة هستيرية للسعوديين بعد الفوز على الأرجنتين قناة النهار 23 نوفمبر لعشّاق الثلوج..لن تصدّق أنّك في جبال البويرة شاهد سحر الطبيعة قناة النهار 30 نوفمبر صريح جدا: هذا هو الفريق الذي يشجعه الجزائريون في كأس العالم .. قناة النهار 22 نوفمبر وهران / تجمع مجاري المياه القذرة واختلاطها بنفايات المصانع يُنذر بكـ ـارثة بيئية قناة النهار 25 نوفمبر شوقي بوخزاني: شركة موبيليس لديها أكبر عدد من الزبائن على المستوى الوطني بأكثر من 21 مليون مشترك قناة النهار 23 نوفمبر العاصمة: ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية أخبار الجزائر 28 نوفمبر