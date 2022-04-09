ملك الأردن يُجري عملية جراحية عاجلة في ألمانيا

ينتقل ملك الأردن عبد الله الثاني غدا الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري.

و حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت: “يغادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري”.

وأضاف البيان، أنه “عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة جلالته، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع”.

ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، “قبل عودته إلى أرض الوطن”، حسب البيان.

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