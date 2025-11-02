ملك البحرين يتقدّم بتهانيه العطرة لرئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الفاتح نوفمبر

تقدم ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بتهانيه العطرة، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري، بمناسبة اندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وأعرب ملك البحرين عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية الودية والمتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، والارتقاء بها في السنوات القادمة بما يعود بالنفع عليهما.

كما تمنى حمد بن عيسى آل خيفة، لرئيس الجمهورية موفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري الرقيّ والازدهار بقيادته الحكيمة.