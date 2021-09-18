ملك البحرين يعزي في وفاة الرئيس السابق بوتفليقة

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل دولة البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون، على إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأعرب الملك البحريني في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس تبون، والشعب الجزائري وأسرة الفقيد. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وأشاد بالدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وخدمة وطنه وأبناء شعبه وقضايا الأمة العربية.

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