ملك المغرب يشيد بالتطبيع في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الصهيوني

تحادث الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، هاتفيا مع رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتنياهو.

وحسب بيان الخارجية المغربية، فإن الملك المغربي نوه خلال هذه المكالمة بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني.

وذلك من خلال استئناف العلاقات الثنائية وإعادتها إلى طبيعتها.

كما أشاد الملك المغربي بالعلاقات المتينة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الصهيوني للملك عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها وفق جدول زمني محدد.

وللإشارة، فقد دعا رئيس الوزراء الصهيوني نيامين نتنياهو، الملك المغربي محمد السادس مؤخرا إلى الدولة العبرية.