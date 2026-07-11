ملك الوثب الثلاثي يواصل الهيمنة.. تريكي يتألق من جديد

واصل العداء الجزائري، محمد ياسر تريكي، اليوم السبت، عروضه القوية خلال الموسم الحالي، بعدما تُوج بلقب منافسات الوثب الثلاثي في ملتقى World Jump Day الذي احتضنته النمسا.

ونجح تريكي في حسم المركز الأول بعد تسجيله أفضل قفزة بلغت 17.58 مترًا، مؤكدًا بذلك استقراره على مستوى فني عالٍ، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد الاستقرار الكبير في مستوى محمد ياسر تريكي خلال الموسم الحالي، بعدما سبق له أن بصم على إنجاز لافت في ملتقى الدوحة للدوري الماسي، حيث حطم رقمه الشخصي والرقم القياسي الجزائري في الوثب الثلاثي بقفزة بلغت 17.67 مترًا، متجاوزًا رقمه السابق 17.43 مترًا المسجل في أولمبياد طوكيو.