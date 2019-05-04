ملك تايلاند يطلق سراح 50 ألف سجين بعد تتويجه

تم تتويج الملك الجديد، لتايلاند، “ماها فاجيرالونغكورن”، اليوم السبت، في القصر الكبير بالعاصمة بانكوك، بعد عامين ونصف، من توليه العرش.

وحسبما ذكرته مصادر اعلامية، وصل “فاجيرالونغكورن”، إلى العرش عقب وفاة والده الملك الراحل، “بوميبول أدولياديج” الذي توفى في أكتوبر 2016.

لكنه “فاجيرالونغكورن”، انتظر حتى انقضاء فترة الحداد الطويلة، قبل أن يعلن تاريخ تتويجه.

وبمناسبة تتويجه، أصدر ملك تايلاندا عفوا عن حوالي 50 ألف سجين في أنحاء البلاد، كما تعهد بأن يحكم بـ”استقامة” لمصلحة الشعب التايلاندي.