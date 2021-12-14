ملك لسنة واحدة فقط

كانت هناك مدينة يحكمها ملك، وكان أهل هذه المدينة يختارون الملك بحيث يحكم سنة واحدة بعد ذلك يرسل الملك إلى جزيرة بعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره ويختار الناس مَلِكْ آخر غيره وهكذا كان الملك الذي تنتهي فترة حكمه حيث يلبسونه أفخر الثياب ويودعونه ثم يضعونه في سفينة تنقله إلى تلك الجزيرة.

ووقع الاختيار في إحدى المرات على شاب وكان أول شيء فعله هذا الشاب أن أمر وزراءه بأن يحملونه إلى هذه الجزيرة، لأن رأى الشاب الجزيرة وقد غطتها الغابات كما سمع أصوات الحيوانات المفترسة ووجد جثث الملوك السابقين عليها.

ثم عاد الملك الشاب إلى مملكته وأرسل عدد من العمال حيث أمرهم بإزالة الأشجار الكثيفة، وكذلك قتل الحيوانات المفترسة فبعد شهر واحد تم اصطياد جميع الحيوانات وكما أزيلت أغلب الأشجار الكثيفة ومع مرور الوقت أصبحت نظيفة تماما ثم أمر الملك العمال بزرع الحدائق وتربية الحيوانات وثم أمر ببناء بيت كبير ومرسى للسفن.

ملك لسنة واحدة فقط

حيث كان يُكَرِس كل أمواله التي وُهِبَت له في إعمار هذه الجزيرة واكتملت السنة وجاء دور الملك ليتنقل إلى الجزيرة فألبسه الناس الثياب الفاخرة كما وضعوه على السفينه قائلين له وداعاً أيها المَلِكْ! ولكن المَلِكْ على غير عادة الملوك السابقين حيث كان يضحك فسأله الناس عن سر سعادته بعكس جميع الملوك.فقال بينما كان جميع الملوك منشغلين بمتعة أنفسهم أثناء فترة الحكم كنت أنا مشغولاً بالتفكير في المستقبل حيث أصلحت الجزيرة وعمرتها حتى أصبحت جنة ويمكن أن أعيش فيها بقية حياتي وفي سلام.

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