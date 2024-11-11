ملك مملكة البحرين وولي عهده يهنئان الرئيس تبون

هنأ جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “هنأ جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة سبعينية الثورة المظفرة، متمنيا له وللشعب الجزائري كل الخير والازدهار.”

كما تلقى رئيس الجمهورية تهاني صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ورئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى أول نوفمبر 1954، مقدما له وللشعب الجزائري، أصدق التمنيات بمزيد من الرقيّ والنماء. يضيف البيان.