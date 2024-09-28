ملك هولندا يهنئ الرئيس تبون بمناسبة إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة 

هنأ ملك مملكة هولندا، ويلام ألكساندر، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة توليه رئاسة الجزائر مرة أخرى.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية عبّر مملكة هولندا للرئيس تبون عن تهانيه الصادقة، وتمنياته بالنجاح في أداء مهامه، خلال العهدة الرئاسية الثانية.

كما اكد على أن الجمهورية الجزائرية ومملكة هولندا تتشاركان تاريخا طويلا، وأنه في غاية السعادة، للتعاون الحاصل بينهما، معلنا عن يقينه وقناعته بإمكانية توسيعه وتعميقه خلال الفترة القادمة.