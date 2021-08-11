ملهاق: الوضعية الوبائية تعرف تراجعا.. و50 بالمائة من المتبرعين بالدم كانوا حاملين للفيروس

قال محمد ملهاق المختص والباحث في علم الفيروسات، أن الوضعية الوبائية بعد تسارعها التصاعدي تعرف تراجعا الى اقل من ألف. مشيرا إلى ان الأرقام المسجلة مؤكدة عن طريق الكشف بتفاعل البوليميراز المتسلسل وهناك نتائج لا نعرفها ويصعب احصاؤها.

وأضاف ملهاق في تصريح لإذاعة سطيف، أن النتائج التي يصعب احصاؤها تخص الاشخاص الذين يقومون بتحاليل الاجسام المضادة وكذا الدم. والأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أعراض لا يمكن معرفتهم. مضيفا أن هناك دراسة علمية حزئية اثبتت ان 50 بالمائة من المتبرعين بالدم كانوا حاملي للفيروس أو أصيبوا بكورونا فيروس. مشيرا إلى أن الخطر أيضا لدى القئات التي لا تصرح بالمرض عن جهل أو عن دراية.

وأوضح في ذات السياق، أن أن القراءة في المنحنى البياني تؤكد أن الموجة في تراجع حسب الارقام المصرح بها. ومادام نسجل قرابة الألف إصابة ، فالفيروس لا يزال بيننا. والوصول إلى صفر إصابة يحتاج الى توفر معطيات علمية لكن يمكن القول نحن في مرحلة تجاوز الخطر.