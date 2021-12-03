ملهاق: نسبة الملقحين غير كافية لمواجهة الموجة الرابعة

أكد الباحث والخبير في علم الفيروسات، محمد ملهاق، اليوم الجمعة، أن نسبة الملقحين في الجزائر غير كافية لمواجهة الموجة الرابعة.

وأضاف ملهاق لاذاعة سطيف، أن 25 بالمائة فقط من الأشخاص الملقحين حاليا في الجزائر، وهي نسبة غير كافية لمواجهة الموجة الرابعة أو تحقيق المناعة الجماعية.

وفي هذا السياق، أوضح ذات المتحدث، أن الوضعية الوبائية أصبحت مؤخرا متسارعة بعد أن كانت مستقرة، مع ارتفاع حالات الاصابات الوفيات وحالات الإستشفاء.

إلى جانب ذلك أكد الباحث والخبير في علم الفيروسات، أن متحور “دلتا” لازال هو المسيطر والمسبب في هذا الإنتشار،

و مع تكاثر الفيروسات الموسمية والشتوية تعقدت الأمور .

وتابع:”تقريبا نحن نعيش نفس الفترة قبل الموجة الثالثة نفس الظروف، لذلك نتوقع ارتفاع حالات الاصابات خلال أيام. ”

من جانبه اشار ملهاق الى أن اقتراح فرض الدفتر الصحي للدخول للفضاءات العمومية المغلقة يعتبر إيجابي على أن يتم الإسراع في تحديدها ووضع التقنيات الخاصة بها للمراقبة والمتابعة.

كما نفى ذات المتحدث كل ما يقال على أن اللقاح يسبب العقم، مؤكداعلى أنها اشاعات ومغالطات واخبار كاذبة؛ ولا وجود لأي مبرر علمي لها.

وبخصوص المتحور الجديد أوميكرون، دعا الى عدم التهويل خصوصا وأنه لم يتم الحصول بعد على أبحاث منشورة متخصصة عنها،

و كل ما يقال هي دراسات أولية.

وأردف قائلا:”نتائج أولية تؤكد ان المصابين بهذه السلالة حالتهم غير خطرة، ولم نسجل حالات وفاة بها، وننتظر نتائج البحوث.”

منوها في السياق ذاته، الى أن وجود أوميكرون في الجزائر ممكن جدا، وقبل الحديث عنه يجب التعامل مع دلتا فهو السائد حاليا،

من خلال الإقبال على التلقيح مع وجود 13 مليون جرعة مخزنة.

وفي سياق االبروتوكول الصحي، طالب بالعودة الى الإجراءات الوقاية، الإقبال على التلقيح فهو يمنع من الإصابة بمختلف المتحورات الموجودة.