ملهاق: يمكن إكتشاف سلالات في الجزائر لأن الفيروسات تتحور

قال محمد ملهاق المختص والباحث في علم الفيروسات، أن المنظمة العالمية للصحة تفطنت الى التسميات المحرجة المرتبطة بالفيروس. لان هذه السلالات كلها متحورة فدلتا مثلا ليست متحورا هنديا ولكنه ظهر فقط في الهند.

وأضاف ملهاق في تصريح لإذاعة سطيف، أن المتحورات الجديدة تصنف من طرف المنظمة العالمية للصحة. ومعهد الابحاث الجينية لمعهد باستور قد يكون بصدد اكتشاف بعض السلالات لكنها ليست خطرة. مضيفا أنه في الجزائر يمكن إكتشاف سلالات، تبقى تحت الدراسة والبحث. لأن الفيروسات تتحور والتجربة تؤكدها الانفلونزا الموسمية التي تثبت التغيرات الجينية التي من خلالها يتم تحضير اللقاح كل موسم. وتظهر التحورات على الفيروسات ذات الحمض النووي الريبي ومنها الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي ومنها كورونا

وكشف في ذات السياق، أنه مع متحورات كورونا، الحل الوحيد في التلقيح. بما في ذلك الذين سبقت إصابتهم بالفيروس. واللقاح وبعد أكثر من 08 أشهر عن استعماله، سجلنا أعراضا جانبية خفيفة جدا لهذا اتوقع الترخيص النهائي في الاشهر المقبلة. مؤكدا أن التلقيح في الجزائر يتم بوتيرة متسارعة تسمح بتدارك التأخر وأتمنى تعميمه على كل الفضاءات. وعلى المواطن التوجه للتلقيح من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية للعودة إلى الحياة الطبيعية. مؤكدا أنه كلما نتأخر في التلقيح تعطي فرصا للفيروس للتحور والظهور بسلالات جديدة لا نعرف خطورتها ولا سرعة انتشارها.

وأوضح الدكتور ملهاق، أنه في السلالة الكلاسيكية مناعة الطفل كانت مقاومة، لكن السلالة المتحورة تمس جميع الفئات. والطفل حامل وناقل للفيروس لذلك حذار من ترك الاطفال في الشارع.