ملوك ورؤساء دول يهنّئون الرئيس تبون بعيد الاستقلال

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسائل تهنئة من ملوك ورؤساء دول بمناسبة عيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وهنأ ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. وأعرب، باسمه وباسم شعب وحكومة مملكة البحرين الشقيقة. عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، راجيا للجزائر دوام الرخاء والتقدم والازدهار.

كما تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من أخيه محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة. هنأه فيها بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلال الجزائر، الموافق للخامس من جويلية من كل سنة. مثمنا مواقف الجزائر الثابتة والمتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة. وذلك على جميع الصعد، وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وفي ختام رسالته، جدّد الرئيس الفلسطيني تهانيه لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري بهذه المناسبة المجيدة، متمنيا للجزائر مزيدا من الخير والنماء والإزدهار.

ملوك يهنئون الرئيس تبون

وتلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. بمناسبة الذكرى الرابعة والستين، لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، في رسالته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لرئيس الجمهورية بموفور الصحة والسعادة. وللشعب الجزائري الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. كما أشاد، بمتانة العلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. معربا عن حرصه على مواصلة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال. معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية بموفور الصحة والسعادة، وللحكومة والشعب الجزائري بمزيد من التقدم والازدهار.

وتلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال المجيد.

وأعرب الرئيس التونسي، في رسالته، عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لرئيس الجمهورية، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والمناعة والازدهار بقيادته الحكيمة.

واستذكر، بكل فخر وإكبار، ما سطّره الشعب الجزائري من أمجاد وملاحم خالدة في سبيل التحرر والاستقلال، معربا عن اعتزازه بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وتونس، ومؤكدا حرصه على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الشعبين.

كما تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برقية تهنئة من أخيه باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال الشقيقة. بمناسبة الذكرى الرابعة والستين، لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وأعرب الرئيس السنغالي، في برقيته، عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لرئيس الجمهورية، متمنيا للجزائر وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار. كما أكد إرادته في العمل على تعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتعاون بين #الجزائر والسنغال، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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