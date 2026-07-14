ملولي: “الوفاق فقد بريقه.. والأسماء الكبيرة لا تختاره”

اعترف المدير الرياضي لوفاق سطيف، فريد ملولي، بصعوبة التعاقد مع أسماء كبيرة في الوقت الحالي.

وصنعت تعاقدات وفاق سطيف، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية جدلا واسعا، بين عشاق النادي الذين انتقدوا الإدارة بسبب عجزها عن ضم أسماء بارزة، مقارنة بباقي الأندية.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الثلاثاء، أكد ملولي، أن فترة الانتدابات تسير وفق احتياجات النادي والظروف التي يمر بها، في ظل تراجع مكانة الوفاق مقارنة بما كان عليه في السابق.

وردا عن الانتقادات التي لاحقت الاستقدامات، قال ملولي: “الوفاق فريق مجروح، فقد هيبته.. الفريق مر بسنوات من الركود والتراجع، بينما تطورت أندية أخرى وسبقتنا بمراحل، ونحن نعمل اليوم على استعادة بريق النادي”.

وواصل المدير الرياضي للوفاق، مبررا صعوبة ضم أسماء الكبيرة: “في الماضي، كان اللاعب بمجرد أن يتلقى اتصالات من سطيف، يكون حاضرا قبل نهاية الاتصال للتوقيع، لكن الأمور لم تعد كما كانت”.

كما رد المسؤول السطايفي على المطالب بضم لاعبين من الصف الأول. مؤكدا: “صحيح أننا وعدت بلاعبين صنف 1، ولكن على الأنصار أن يفهموا الاختلاف بين لاعب صنف أول وآخر نصف ممتاز”.

وختم حول هذه النقطة: “اللاعبون من الصنف الممتاز لا يأتون إلى الجزائر.. وإذا جاؤوا فنحن نعرف جميعا إلى أين يذهبون”. في إشارة إلى أن الوجهة تكون غالبا نحو الأندية الأكثر استقرارا وقدرة على المنافسة ماليا ورياضيا.

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