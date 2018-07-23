“ملياران” شهريا للحصول على خدمات “حليلوزيتش”!

يسعى الإتحاد المصري لكرة القدم، وبشتى الطرق للحصول على خدمات الناخب الوطني الأسبق، وحيد حليلوزيتش، ولكن المُفاوضات مُعقدة بسبب مطالبه المالية.

وأكدت جريدة “اليوم السابع” بأن البوسني، كان واضحا في مطالبه، واشترط راتبا ضخما يصل لـ160 ألف أورو “قُرابة الملياري سنتيم”.

ورغم هذا الشرط الذي وصفه “الفراعنة” بـ”التعجيزي”، إلا أن إدارة “أبو ريدة” عازمة على خطف أسطورة “نانت” مهما كان الثمن.

ويعمل المصريون على إقناع إبن “موستار” بتخفيض شرطه لـ130 ألف أورو، مع منحه عقدا طويل الأمد يستمر لأربعة سنوات قادمة.

يُذكر بأن رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، فشل في إقناع “الكوتش فاهيد” وأعلن إستحالة عودته للعارضة الفنية لـ”الخضر”.