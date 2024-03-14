ملياردير أسترالي ينوي إعادة بناء “تيتانيك 2”

تعهد الملياردير الأسترالي كلايف بالمر، ببناء سفينة تايتانيك 2، وهي نسخة طبق الأصل من السفينة التي غرقت عام 1912. وعلى متنها 2200 شخص بعد اصطدامها بجبل جليدي.

لمثل هذا الإعلان، استأجر كلايف بالمر قاعة دار الأوبرا الشهيرة في سيدني وقدم مشروعه. لا سيما مع الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لسفينة أحلامه، “سفينة الحب وقمة الأناقة والرفاهية”، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

وكما تذكر شبكة CNN، أطلق الملياردير هذا المشروع لأول مرة في عام 2012. ولكن تم تعليق العمل بسبب نزاع في الدفع بين شركته وشركة صينية مشاركة في المشروع.

ثم أعاد كلايف بالمر إطلاق خطته في عام 2018 مع تاريخ إطلاق مقترح لعام 2022. ولكن هذه المرة، كان جائحة كوفيد-19 هو الذي كان سيوقف التقدم.

واعترف يوم الأربعاء بأنه لم يحصل بعد على حوض بناء السفن لكنه كان متفائلاً للغاية بشأن استكمال المشروع.

وقال: «لدي الآن المزيد من المال، وهو ما يكفي لبناء سفينة تايتانيك عشر مرات».

وأضاف: “إن ركوب السفينة تيتانيك أكثر متعة من الجلوس في المنزل تحصي أموالك”.

ومن المتوقع أن تكرر الرحلة الأولى رحلة السفينة الأصلية بين ساوثهامبتون ونيويورك في جوان 2027.

وليست الرحلة فقط هي التي تتشابه. وفقًا للعرض التقديمي الذي تم تقديمه يوم الأربعاء. سيكون لدى Titanic II نفس التصميمات الداخلية لسابقتها، مع نفس تصميم الكبائن وقاعة الرقص وحوض السباحة وحتى الحمامات التركية.

وقال متحدث باسم شركة كلايف بالمر إنه سيتم تشجيع الركاب على ارتداء الملابس التي كانوا يرتدونها في القرن العشرين.