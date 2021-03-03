ملياردير يبحث عن أشخاص لمرافقته في رحلة مجانية إلى القمر

بدأ الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، اليوم الأربعاء، عملية البحث عن 8 أفراد للانضمام إليه عندما يصبح أول مسافر في رحلة خاصة إلى القمر.

وكان مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين مشهورين للرحلة التي ستستغرق أسبوعا، والمقررة عام 2023.

وقال الملياردير الياباني إن المشروع المعدل “سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة”.

وستستمر المرحلة الأولى من عملية تقديم الطلبات حتى 14 مارس الجاري.

وسيتكفل مايزاوا، الذي باع موقع “زوزو” الإلكتروني بجميع تكاليف الرحلة.

وستتم الرحلة بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، تنتمي للجيل الجديد من مركبات “سبيس إكس”، ويطلق عليها اسم “ستارشيب”.

ويشتهر مايزاوا بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على “تويتر”، مما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.