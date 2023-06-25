ملياردير يكشف تفاصيل صادمة حول الغواصة تيتان قبل رحلتها الأخيرة

أزاح أحد أباطرة أسواق المال، عن مجموعة من الرسائل النصية التي جرت بينه. وبين رئيس شركة «أوشن جيت إكسبديشنز» بخصوص الرحلة التي خاضتها الغواصة المنكوبة «تيتان». والتي تكشف عن عرض مُغري قدمه مالك الشركة لتحفيزه على المشاركة في الرحلة.

وكشف جاي بلوم، الملياردير والمستثمر، المقيم في لاس فيجاس، مؤسس شركة «تريماران كابيتال بارتنرز» (Trimaran Capital Partners). إحدى شركات الأسهم، ومقرها نيويورك، أنه رفض عرض مقاعد رخيصة في تيتان قدمتها شركة «أوشين جيت» له وابنه في الرحلة المنكوبة. إذ كان يعتقد أن النزول إلى قاع المحيط الأطلسى كان أكثر أمانًا من عبور الشارع، حسبما أفاد تقرير نشرته ديلى ميل.

وشارك «بلوم» نصوصًا بينه وبين الرئيس التنفيذى لشركة أوشين جيت توضح أن الأخيرقدم له «عرض اللحظة الأخيرة». المتمثل في تخفيض قيمته نحو 100 ألف دولار، ليصبح سعر الرحلة 150 ألف دولار للفرد. بدلًا من 250 ألف دولار.

ويضيف «بلوم» أن الرئيس التنفيذي كان مقتنعًا تمامًا أن «الأمر أكثر أمانًا من عبور الشارع». ويتابع: «أنا متأكد من أنه صدق حقًا ما كان يقوله. لكنه كان مخطئا جدا».