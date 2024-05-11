18 ألف مليار سنتيم لتغطية الزيادات في معاشات المتقاعدين

رصدت الحكومة ما يقارب 18 ألف مليار سنتيم لفرض الزيادات الجديدة السنوية المخصصة لما يزيد عن ثلاثة ملايين متقاعد، ستطبق بأثر رجعي اعتبارا من شهر ماي باعتباره الأجل المحدد سنويا لرفع قيمة معاشات هذه الفئة.

ستكلف الزيادات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لفائدة ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف متقاعد، بنسب تتراوح بين عشرة وخمسة عشرة من المائة، زينة الصندوق الوطني للتقاعد صرف مائة وثمانين مليار دينار بما يعادل ثمانية عشر ألف مليار سنتيم سنويا، وهو أثر مالي معتبر مقارنة بسابقيه، الهدف منه تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة من المجتمع.

وتشير المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أونلاين”، إلى أن قيمة أدنى معاش يقدمه الصندوق الوطني للتقاعد تقدر بعشرين ألف دينار، فيما تصل أو تزيد أعلى قيمة ثلاثمائة ألف دينار بما يزيد عن ثلاثين مليون سنتيم.

وكان رئيس الجمهورية قد وافق، خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء، على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف “مباشر ومنقول”، وذلك بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، وأكد على ضرورة الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن.