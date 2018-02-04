“مليار” لمُشاهدة كريستيانو ونيمار !

وصل سعر تذاكر مواجهة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان لحساب ذهاب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، إلى أرقام جنونية في السوق السوداء.

وذكرت صحيفة “الميرور” البريطانية بأن سعر التذكرة الواحدة وصل لما قيمته 63 ألف جنيه إسترليني ما يعادل “مليار” سنتيم بالدينار في سابقة لم تحدث من قبل.

ونشرت الصحيفة في تقريرها أن التذاكر نفذت مباشرة بعد طرحها فيما تراوح سعرها الحقيقي في الأكشاك بين 66 و242 جنيه أسترليني.

ويستضيف ريال مدريد مباراة الذهاب على ملعبه “سانتياغو برنابيو” 13 فيفري الجاري، فيما ستكون مواجهة العودة على ملعب “حديقة الأمراء” في 6 مارس المقبل.