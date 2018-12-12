مليار و650 مليون دج ديون مجمع سونلغاز

كشف المدير العام لمجمع سونلغاز، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، أن الديون الحالية لمجمع سونلغاز بلغت 1.650 مليار دج، بسبب الأسعار المدعمة للطاقة.

وإعتبر عرقاب أن التسعيرة الحالية للكهرباء لا تسمح للمجمع بالحصول على الأموال الكافية، التي تسمح له بتمويل برامجه الإستثمارية بصفة ذاتية.

وأشار المدير العام لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن أسعار الطاقة الحالية لا تغطي تكلفة إنتاج الكهرباء، والتي تأتي بنسبة 99 بالمائة من إنتاج الغاز لمجمع سوناطراك.

و فيما يتعلق بمستوى الإنتاج الوطني للكهرباء، قال المسؤول أنه يبلغ 19.000 ميغاواط سنويا.

و ستصل الجزائر إلى إنتاج يبلغ 25.000 ميغاواط سنويا في آفاق 2024.