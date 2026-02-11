مليار و500 مليون قرض إسلامي لشراء أراضٍ

سيكون بإمكان المواطنين اقتناء أراضٍ عن طريق قروض وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، تصل قيمتها إلى مليار و500 مليون سنتيم، وتسدَّد على مدار 25 سنة.

أطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”، منتوجا جديدا، وهو عبارة عن قرض بصيغة المرابحة، لتمكين زبائنه من اقتناء أراضٍ تصل قيمته إلى 15 مليون دينار، ما يعادل مليارًا و500 مليون سنتيم، وتكون الأرض من اختيار الزبون.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين” فإن آجال تسديد القرض تتراوح من سنتين إلى خمسٍ وعشرين سنة، شريطة أن يكون عمر الزبون ما بين 19 و75 سنة، كما يمكنه الاستعانة بشريك في الدين لرفع قدرة الحصول على تمويل أفضل.

وأفادت مصادرنا بأن قيمة الدخل الشهري للزبون يجب أن تفوق أو تعادل مرةً ونصفًا الأجر الوطني الأدنى المضمون، في وقت تقدر فيه قيمة هامش الجدية بعشرة من المائة.

وكانت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” قد أطلقت في السوق المالية قرضا وفق مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن أصحاب المهن الحرة من أطباء وأطباء أسنان من إنشاء عيادات، والمحامين من امتلاك مكاتب. وحتى أصحاب الشركات من امتلاك مقرات اجتماعية لممارسة نشاطاتهم.

ووضعت جملة من الشروط مقابل الحصول على القرض، تتمثل في ضرورة حيازة الشخص المتقدم للاستفادة من التمويل لخبرة مهنية محددة بثلاث سنوات فما فوق للنشاطات الحرة، وأن تكون الشركة في حالة نشاط منذ سنتين على الأقل قبل تمويل صاحبها.

أما عن قيمة التمويلات، فهي غير محدودة بالنسبة للشركات، في وقت حددت فيه بخمسين مليون دينار (أي خمسة ملايير سنتيم) بالنسبة للمهن الحرة. وتسدد جميعها في آجال تتراوح ما بين سنتين واثنتي عشرة سنة.