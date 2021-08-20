ملياني: “طالبنا ببرمجة كل  المباريات المتبقية في نفس التوقيت”

أبدى رشيد ملياني رئيس وداد تلمسان، امتعاضه من مسؤولي الرابطة، لعدم برمجة آخر مبارتين من بطولة الموسم الجاري في نفس التوقيت

وصرح ملياني، للإذاعة الوطنية: “لدينا بيان صدر في وقت سابق من الرابطة، يؤكد بأن آخر جولتين تلعبان في نفس التوقيت”.

وأضاف: “راسلنا منذ ثلاثة أيام رئيس الفيدرالية، والسيد عمار بهلول، والكاتب العام، للمطالبة بخوض كل المباريات المتبقية في نفس التوقيت، لكن لم نتلقى أي رد”.

وتابع رشيد ملياني: “لا يجب التبرير بأن بعض الملاعب لا تملك الإنارة، بإمكاننا اللعب على الخامسة والنصف مساء، ومن يتحجج بالحرارة أقول بأن الحرارة ستكون عبر كافة التراب الوطني”.

يذكر أن فريق وداد تلمسان، سيحل في الجولة المقبلة ضيفا على نصر حسين داي، في مباراة جد مهمة، قد تحسم مصيرهما في القسم المحترف