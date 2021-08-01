مليح تكشف أسباب “خيبة” أولمبياد طوكيو

كشفت السباحة الجزائرية المُشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 “آمال مليح” أحد أسباب إخفاقها في المنافسة وخروجها من الدور الأول.

ونشرت “مليح” رسالة مُطولة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أمسية اليوم الأحد قالت فيها:”لقد مررت بأجمل تجربة رياضية في حياتي هنا، وأنا فخورة جدًا بتمثيل الجزائر في المحفل الأولمبي بطوكيو”.

وأضافت:” من المؤسف حقًا ألا أتمكن من مشاركة هذه اللحظات مع أخي ومدربي سليم. أن تكون بمفردك وبدون مدرب لمدة 15 يومًا أمرا صعبا جدا.. لكن كالعادة بذلت قصارى جهدي ، وبذلت كل ما لدي وحاربت حتى النهاية”.

وختمت:”على الرغم من كل شيء، بقيت أوقاتي مشرفة وستكون هذه المنافسة ثرية للغاية بالنسبة لي شكراً لكم جميعاً على تشجيعكم ورسائلكم العديدة للدعم”.