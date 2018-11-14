مليــون و400 ألــف علبــة «أنتيبيوتيــك» يستهلكهــا الجزائريـــون شهــريــا

تستعمل بدرجة كبيرة في علاج ألم الأسنان ونزلات البرد

80 ٪ من وصفات الأدوية تتضمن مضادات حيوية

سكان الولايات الداخلية الأكثر استهلاكا للمضادات الحيوية

كشف، الدكتور الصيدلاني صلاح الدين منعة، أن الجزائريين يستهلكون يوميا 50 ألف علبة من المضادات الحيوية، بسبب الأنفلونزا الموسمية والتهاب الأسنان.

وأكد منعة في تصريح لـ«النهار»، أن استهلاك المضادات الحيوية من قبل الجزائريين يشهد أكبر ارتفاع خلال فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، بسبب نزلات البرد شديدة التعفن والتهاب الأسنان.

وقال الدكتور منعة، إن 80 من المئة من وصفات الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى تتضمن مضادات حيوية التي تصرف بعشرين نوعا، لعلاج التهابات الحلق التي تسجل بكثرة في فصل الشتاء.

وعلى الصعيد ذاته، ذكر الصيدلي أن 100 من المئة من الوصفات التي يصفها أطباء الأسنان تتضمن مضادات حيوية لعلاج التهابات الأسنان الشديدة.

وبخصوص المناطق الأكثر استهلاكا للمضادات الحيوية، ذكر منعة أن الولايات الداخلية تعد من أكثر المناطق استهلاكا للمضادات الحيوية،بحكم العديد من العوامل التي ينتج عنها استهلاك مفرط للمضادات الحيوية.

وتطرق ذات المصدر، إلى إشكالية التطبيب الذاتي واستهلاك المضادات الحيوية، مشيرا إلى أنها تمثل 10 من المئة من منتجات الاستشارة التي يبيعها الصيادلة.

من جهته، قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، إنه سيتم اعتماد مخطط وطني استراتيجي لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تكبد الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أن علاج مقاومة المضادات الحيوية، يفرض اقتناء أدوية باهضة الثمن لحل المشاكل الناجمة عنها.

وأظهر المسح الأخير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، أن استخدام المضادات الحيوي ارتفع بشدة في بعض الدول، مشيرا إلى أن هناك حاجة للتحرك العاجل للحد من الاستهلاك غير الضروري لهذه الأدوية.

وشمل تقرير منظمة الصحة العالمية استهلاك المضادات الحيوية في 65 دولة، وتوصل التقرير إلى أن هولندا استخدمت 9.78 جرعة يومية محددة لكل ألف شخص، وأن بريطانيا سجلت مثلي هذا الرقم، وأن تركيا سجلت نحو أربعة أمثاله عند 38.18 جرعة يومية محددة لكل ألف شخص، ولم يتضمن أية معلومات عن الجزائر.