مليكة بن دودة تدرس مشروع تجديد دفتر شروط المهرجانات الثقافية

ترأست وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة ، اجتماعا بمقر الوزارة خصص لدراسة مشروع تجديد دفتر شروط المهرجانات الثقافية.

تناول اللقاء ، الذي حضره كاتبا الدولة للإنتاج الثقافي وللصناعة السينماتوغرافية إلى جانب الأمين العام للوزارة بالنيابة ومديرو المركزية بالدراسة والتحليل جملة من النقاط، هدفها إعطاء نفسا جديدا للمهرجانات خاصة تلك المبرمجة خلال السنة الجارية 2020.

وأفضى الاجتماع إلى ضرورة وضع مشروع تجديد دفتر شروط المهرجانات الثقافية يُعنى فيه بشروط تعيين محافظي المهرجانات والعمل في إطار تشاركي بين قطاعات الدولة المعنية.

و أسدت وزيرة الثقافة تعليماتها للإطارات للشروع فورا في تنفيذ مجمل القرارات التي تم البت فيها هدفها الارتقاء بالمهرجانات لتفعيل الحركة الثقافية على المستوى الوطني وجعل المهرجانات منارة للإشعاع الثقافي الجزائري على المستوى الدولي.