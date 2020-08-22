مليكة بن دودة تشارك في الدورة الافتراضية للقمة الثقافية العالمية بإديمبورغ

تشارك وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة اليوم السبت في الدورة الخاصة للقمة الثقافية العالمية بإديمبورغ باسكتلندا حسب بيان للوزارة.

وستوجه بن دودة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خلال هذه القمة كلمة تبرز فيها “أهمية الثقافة في ظل الأزمة الصحية الراهنة ودورها في المحافظة على الروابط الاجتماعية وتقويتها وأيضا في نشر رسالة أمل بغد أفضل”.

وستبحث الدورة الخاصة لقمة إديمبورغ ثلاثة مواضيع هي “الثقافة والتعليم” و”الثقافة والانسجام الاجتماعي” بالإضافة إلى “الثقافة في المجتمعات النابضة بالحياة”، حسب الموقع الالكتروني للقمة.

كما سيناقش المشاركون “الدور القوي والقدرات التحولية للثقافة في جوانب رئيسية من حياتنا وخصوصا في سياق جائحة كوفيد-19”.