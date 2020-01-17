مليكة بن دودة تضرب موعدا إحتفاليا خاص بالفرقة المتوجة بجائزة أفضل عرض مسرحي عربي

أشادت، وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، بالفرقة المسرحية الجزائرية، المتوجة بجائزة أفضل عرض عربي عن مسرحية تحمل عنوان “GPS”.

وقالت الوزيرة بن دودة، اليوم الجمعة، أن مسرحية GPS التي أنتجها المسرح الوطني محي الدين بشطارزي، كشفت عن مواهب جزائرية شابة في التمثيل.

وأكّدت الوزيرة، أن تتويج المسرحية الجزائرية GPS المستحق بأفصل عرض عربي، هو ثمرة جهود الفنانين الجزائريين المبدعين.

مضيفة في السياق ذاته، بأنه يعكس ما تزخر به الساحة الفنية الجزائرية من طاقات وقدرات عالية.

وهنّأت المسؤولة عن الأولى عن قطاع الثقافة في الجزائر، المخرج محمد شرشال وكل المجموعة المسرحية التي نالت التقدير، وافتكت بجدارة واقتدار الجائزة المستحقة.

كما كشفت الوزيرة، عن تنظيم قطاعها، موعدا للاحتفال بالفرقة المسرحية في الأيام المقبلة ومرافقتها، من أجل مواصلة جهودها.

والتي تُعزز الإبداع وتساهم في إشعاع الثقافة الوطنية الجزائرية عامة، حسب قول الوزيرة.