مليكة بن دودة تعزي عائلة الفنانة نعيمة عبابسة

نشرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تغريدة عبر صفحتها على الفيسبوك تعزي من خلالها عائلة الفنانة القديرة نعيمة عبابسة.

وكتبت الوزيرة “بكثير من الألم استقبلت فاجعة رحيل الفنانة الكبيرة نعيمة عبابسة، بعد أن سكنت القلوب وقدّمت الأعمال الفنيّة الأصيلة، ورافقت الجزائريّين في أفراحهم.”

وأضافت مليكة بن دودة معزية عائلة الفقيدة قائلة: “وإذ أعزّي أسرتها وأهلها وأهل الفن فإنّي أشيد بعبورها المختلف والمميّز في السّاحة الفنيّة.”

كما أشادت الوزيرة بخصال الفنانة قائلة:”ونحن على عتبة شهر التراث نتذكّر جهدها في الحماية والترويج للتراث الجزائري، وهي أصيلة الفنان الكبير عبد الحميد عبابسة.”

وإختتمت الوزيرة “إنا لله وإنا إليه راجعون، تغمدها الله برحمته وألهم أهلها وذويها الصّبر والسلوان.”

#رحيل_مؤلم_لفنانة_مجتهدة ..#نعيمة_عبابسة

وتوقيت اليوم الفنانة الجزائرية، نعيمة عبابسة، اليوم الأحد، بعد معاناتها مع المرض.

حيث دخلت إلى مصلحة العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بمرض السرطان وكذا مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.