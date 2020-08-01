مليكة بن دودة تعزي عائلة الفنان سعيد بوشلوش

عزت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة عائلة الفنان سعيد بوشلوش الذي توفى اليوم بعد مرض عضال.

ونشرت الوزيرة في صفحتها الرمسة على فايسبوك: بِكثير من اللَّوعة والحُزن والأسَى، تلقَّينا نبأ انتقال المرحوم الفنَّان المحبُوب والكَريم الْفِعَال سَعِيد بشلوش، إِلى جِوار رَبِّه؛ وقد اِمتطى صهوَة الرَّحِيل لَحظة ترقبنا، وَأهله، وكلّ أصدقائه ومحبِّيه شِفاءَه .. قدَّر اللَّه وما شَاء فعل، رحم اللَّه الفَقيد، وأسكنه الفردوس الأعلى، وألهم أَهله وذويه الصَّبر الجَميل.