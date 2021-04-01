مليكة بن دودة تعيّن مدراء جدد للثقافة والفنون بـ4 ولايات

أجرت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة اليوم الخميس حركة جزئية مست مديري الثقافة بـ 4 ولايات.

واوضح بيان الوزارة تعيين مديرين جدد للثقافة والفنون لكل من ولايات تيسمسيلت، بشار، تندوف ووادي سوف.

ويتعلق الأمر بكل من:

مبارك مباركية مديرا للثّقافة والفنون لولاية تيسمسيلت

لحسن تركي مديرا للثقافة والفنون لولاية بشار

سيد عمر محمدي مديرا للثقافة والفنون لولاية تندوف

مدني بن الضب مديرا للثّقافة والفنون لولاية وادي سوف

واضاف البيان المدراء الجدد إلى فتح المجال أمام الفرق المسرحية المحليّة ودعم نشاطها، بما يخدم الفعل المسرحي خاصة بولايات الجنوب.

وزيرة خلال إجتماعها بالمدراء الجدد حثتهم على وجوب الإنفتاح على حاملي المشاريع الثقافية والفنية والتراثيّة بما يتلاءم والتوجهات الجديدة للقطاع.

كما اكدت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بفتح مكتب خاص للفنانين على مستوى مقرات المديريات عبر الولايات.