مليكة بن دودة: “نعيمة عبابسة.. ألف سلامة عليك فنانتنا زارعة البسمة والفرح.. إن شاء الله شفاء ما بعده سقم”

نشرت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة تغريدة عبر صفحتها على الفيسبوك تتمنى من خلالها الشفاء العاجل للفنانة نعيمة عبابسة.

وكتبت الوزيرة في تغريدتها “نعيمة عبابسة… ألف سلامة عليك فنانتنا زارعة البسمة والفرح، إن شاء الله شفاء ما بعده سقم .”

كما أبلغتها تضامنها ومساندتها في محنتها قائلة: “تماسكي نحن معك وإلى جانبك، عودي سريعا لمحبيك.”

وإغتنمت الوزيرة بالشهر الفصيل فرصة لتتضرع إلى الله بالدعاء للفنانة بالعودة السريعة لأهلها ومحبيها

وقالت الوزيرة “نبتهل إلى الله بهذا الشهر الفضيل أن يأخذ بيدك الي بر السلامة ويحفظك يا سليلة الفن والابداع الجزائري الأصيل.”

هذا ودخلت الفنانة نعيمة عبابسة في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بمرض السرطان وكذا مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.