مليكة معطوب: قرار بوتفليقة تمويل إنجاز متحف خاص بمعطوب الوناس قرار عظيم

اعتبرت مليكة معطوب، شقيقة المطرب ورئيسة مؤسسة “معطوب الوناس” قرار رئيس الجمهورية القاضي بتمويل إنجاز متحف خاص بالمطرب الراحل بتكريس عظيم.

ووصفت مليكة معطوب قرار رئيس الجمهورية، الذي أعلن عنه الأحد الماضي.

بأنه “مكسب كبير و اعتراف بنضال و مسار الوناس وأيضاً هو وسيلة للحفاظ على نضاله و ذاكرته وفنه “.

وأضافت أن عائلة معطوب والمؤسسة التي تحمل اسمه قد “عملت على هذا المشروع لمدة اثني عشر عامًا”.

مشيرة إلى أنه بفضل قانون الجمعيات المعتمدة في عام 2012 والذي يسمح إنشاء مثل هذه المؤسسات.

تقدمنا بطلب للحصول على الاعتماد واعتمدنا الإجراءات اللازمة.

وأوضحت أن الطلب كان مصحوبًا بمخطط تهيئة وإنجاز.

وطلب تخصيص أرضية على مستوى قرية تاوريرت موسى, حيث تم تقديمه إلى وزارة الثقافة في ماي الماضي.