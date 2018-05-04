مليك عسلة: “البطاقة الحمراء كانت قاسية ولوكان فريق آخر مايمدهالوش”

أكد حارس شبيبة القبائل، مليك عسلة، أن الحكم عبيد شارف، كان قاسيا معه، بمنحه البطاقة الحمراء، في نهائي كأس الجمهورية.

وصرح مليك عسلة، للإذاعة الوطنية: “البطاقة الحمراء التي تلقيتها كانت قاسية جدا، كان بإمكان الحكم منحي البطاقة الصفراء، لو كان فريق آخر لما تم منحه البطاقة الحمراء”.

وأضاف: “أملك علاقات جيدة مع الحكم عبيد شارف، وأتمنى له حظ موفق في مونديال روسيا، لكن أقول أنه “دار بيا الهدة””.

وتابع: “البطاقة الحمراء لم تكن منعرج اللقاء، بدليل تحسن مردود فريقنا بـ10 لاعبين، وخلقنا العديد من الفرص، كما تم حرماننا من ركلة جزاء”.

وختم مليك عسلة: “لم نكن في يومنا على عكس فريق اتحاد بلعباس، الذي حقق تتويجا مستحقا، وهنيئا لهم على ذلك”.