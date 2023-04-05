مليونا بقرة لتغطية كل الاحتياجات من الحليب

أكد رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب عز الدين تامني، أن الجزائر تحتاج إلى مليوني رأس من البقر الحلوب. للتمكن من تغطية كامل احتياجاتها من الحليب والتوقف بالتالي عن استيراد هذه المادة الأساسية.

كما قال عز الدين تامني، للقناة الإذاعية الثانية، أن الإنتاج الوطني لمادة الحليب يغطي أكثر من 50 بالمائة”. نافيا وجود ندرة في هذه المادة في الأسواق خلال شهر رمضان. وأكد أن أكياس الحليب متوفرة بكميات كبيرة خاصة بعد فتح المنتجين لنقاط بيع. وتخصيص شاحنات بيع في مناطق الظل. مع وضع خطة لمتابعة عملية نقل الحليب من الملبنات إلى غاية وصوله للمواطن، “الاستهلاك المفرط لهذه المادة “.

في حين، أبرز رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب، أن احتياجات الجزائر حاليا تقدر بـ 4 مليارات و500 ألف لتر من الحليب سنويا. حيث يسمح إنتاج هذه الكمية بالتوقف “كلية” عن استيراد غبرة الحليب. مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفرت كل التسهيلات والدعم لمنتجي الحليب.

وبحسب رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب يمكن تحسين نسبة مساهمة الحليب الطازج في تغطية الاحتياجات الوطنية. اذا ما تم إقرار تخفيضات في الرسوم المطبقة على استيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأعلاف.

إجراءات جديدة في تحكم مسار إنتاج وتوزيع الحليب