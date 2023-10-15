مليونا فلسطني يواجهون خطر الموت بسبب نفاذ المياه

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. من أن أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه. بشكل أصبح يهدد حياتهم.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت. من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص.

كما أشارت الوكالة الأممية في بيان صحفي إلى عدم السماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة منذ أسبوع. وقالت إن المياه النظيفة تكاد غير موجودة في القطاع .بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العامة.

ووفق الأونروا، في غضون 12 ساعة الماضية فقط. تم تشريد مئات آلاف الأشخاص. كماتتواصل موجة النزوح مع تحرك الناس إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة. وقد وصل عدد النازحين خلال أسبوع إلى حوالي مليون شخص.

ودعت الأونروا سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى حماية جميع المدنيين المحتمين بمنشآتها بأنحاء قطاع غزة. بمن فيهم الموجودون في شمال القطاع ومدينة غزة.

الملاجئ في قطاع غزة لم تعد آمنة

وذكرت الأونروا أن المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومنشآت الأمم المتحدة. لا يمكن أن استهدافها ، وبينت أن ملاجئها في غزة وشمال القطاع لم تعد آمنة، بما يعد أمرا غير مسبوق.

وفي إطار العدوان الشامل على شعبنا الفلسطيني. قرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، فرض حصار كامل على قطاع غزة. بما يشـــــمل منع الغذاء وقطع الكــهرباء والوقود عن القطاع.

وفي الحادي عشر أكتوبر الجاري، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل، بعيد نفاد الوقود اللازم للتشغيل، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

رئيس سلطة المياه مازن غنيم، وقال أمس السبت. إن جميع محطات تزويد مياه الشرب في قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة بعد التوقف الكلي لآخر محطة تحلية، نتيجة تواصل العدوان.

كما وأوضح أن وادي غزة أصبح يشكل منطقة غير آمنة صحيا. نتيجة توقف جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحويل المياه العادمة إلى مجرى الوادي.

ويتعرض أهالي القطاع إلى عدوان غاشم يتم فيه استخدام آلة الاحتلال الحربية من الجو والبر والبحر مئات الأطنان من المتفجرات.

التي تم القاؤها على المنازل والبنايات والأبراج السكنية والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى قذائف الفسفور الأبيض الذي تم منعه وليا.