مليونية القدس.. 11 أسبوع من مسيرة العودة الكبري

بدأت الجماهير الفلسطينية، ظهر اليوم، في التوافد إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ11 من مسيرة العودة الكبرى.

الجماهير بدأت بالتدفق إلى مخيمات العودة فور الانتهاء من صلاة الجمعة، للمشاركة في فعاليات “مليونية القدس”.

للتأكيد على حق العودة وإسلامية القدس، وللمطالبة برفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.

وفور وصول المشاركين إلى مخيمات العودة المنتشرة شرق القطاع، بدأت قوات الاحتلال بإمطارهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص الحي.

وشرع المتظاهرين بإشعال الإطارات المطاطية في مناطق التماس، في محاولة منهم لحجب الرؤية عن قناصة جيش الاحتلال.

وتفيد وسائل إعلام الاحتلال بأن 3 جنود أصيبوا جراء استنشاقهم الأدخنة بعد اندلاع حريق في أشكول بفعل طائرات ورقية.

وأضافت أن مستوطنا أصيب بالاختناق في حريق سابق بذات المكان في وقت مبكر من اليوم.

واندلعت حرائق عدة في أماكن مختلفة من المناطق الحدودية بغزة بفعل الطائرات والبالونات الحارقة المنطلقة من القطاع.

وفجر اليوم، ألقت طائرة مسيَّرة للاحتلال الصهيوني، قنابل حارقة على مخيم العودة، ما تسبب باشتعال النيران في عدد من الخيام.